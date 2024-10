Нахален фен ядоса Григор Димитров в Китай - ВИДЕО

Григор Димитров участва в неприятен инцидент след края на мача си с Алексей Попирин на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай. При излизането си от корта хасковлията бе заобиколен от десетки фенове, които искаха да се докоснат до него. Един от тях обаче прекали и изблъска в гръб 33-годишния тенисист, който едва сдържа нервите си и дори бе напът да влезе във физическа саморазправа с въпросния привърженик.

Все пак Гришо показа самообладание и се удържа да не удари въпросния фен, а само тръгна заплашително към него и го посочи на охраната.



Това е нетипична случка за българина, който е известен с това, че винаги обръща внимание на феновете си и е доста отзивчив, когато те го молят за снимки и автографи.

Иначе до момента Димитров се представя отлично на турнира в китайския мегаполис, като отстрани последователно Зизу Бергс и Алексей Попирин, а сега на 1/8-финала му предстои среща с поляка Якуб Меншик. Срещата между двамата ще бъде в сряда около обяд.

Not a happy man!! 😡😡



Grigor Dimitrov confronts a fan who seemingly tripped him off at the 2024 Shanghai Masters!! 😬😬#ShanghaiMasterspic.twitter.com/LiuUUpZiaJ