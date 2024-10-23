Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига

Снощи се изиграха девет мача от третия кръг в Шампионска лига. Реал Мадрид постигна зрелищен обрат и победи Борусия Дортмунд с 5:2. Милан и Щутгарт стигнаха до първи победи в турнира, съответно с 3:1 над Брюж у дома и 1:0 като гост над Ювентус.
Арсенал се наложи с 1:0 над Шахтьор Донецк, докато ПСЖ и ПСВ завършиха 1:1.
Всички резултати и голмайстори във вторник.
Милан - Брюж 3:1
1:0 Кристиян Пулишич (34)
1:1 Кириан Сабе (51)
2:1 Тижани Райдерс (61)
3:1 Тижани Райндерс (71)
ЧК: Рафаел Ониедика (40)
Монако - Цървена звезда 5:1
1:0 Такуми Минамино (21)
1:1 Шериф Ндиайе (27)
2:1 Бреел Емболо (45+4)
3:1 Вилфред Синго (54)
4:1 Такуми Минамино (70)
5:1 Магнес Аклиуш (90+6)
Арсенал - Шахтьор 1:0
1:0 Габриел Мартинели (29)
Астън Вила - Болоня 2:0
1:0 Джон МакГин (55)
2:0 Йон Дуран (64)
Жирона - Слован Братислава 2:0
1:0 Мигел Гутиерес (42)
2:0 Хуанпе (73)
Ювентус - Щутгарт 0:1
0:1 Ел Билал Туре (90+2)
ЧК: Данило (84)
ПСЖ - ПСВ Айндховен 1:1
0:1 Ноа Ланг (34)
1:1 Aшраф Хакими (55)
Реал Мадрид - Борусия Дортмунд 5:2
0:1 Дониел Мален (30)
0:2 Джейми Гитънс (34)
1:2 Антонио Рюдигер (60)
2:2 Винисиус (62)
3:2 Лукас Васкес (83)
4:2 Винисиус (86)
5:2 Винисиус (90+2)
Щурм Грац - Спортинг 0:2
0:1 Нуно Сантош (23)
0:1 Виктор Гьокереш (53)
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