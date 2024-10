Нестор Ел Маестро търси .... портиери

Бившият наставник на ЦСКА - Нестор Ел Маестро си търси портиери, които да отговарят за пропусквателния режим в имоти на специалиста в България и Германия, пише "Тема Спорт". Това става ясно от публикация на сърбина с британски паспорт в социалната мрежа.

Както е известно, през миналия сезон Ел Маестро регистрира своя втори период начело на ЦСКА.

През лятото на 2023 година той замени Саша Илич, но беше освободен от длъжност през април тази година, което съвпадна с края на ерата „Гриша Ганчев“ в Борисовата градина.

Looking for a gate man for my house in Bulgaria and Germany. Message me if interested, must have at least good experience, написа Нестор.