Звезда на Байерн Мюнхен се забърка в скандал с фенове - ВИДЕО

Една от новите звезди на Байерн Мюнхен – Майкъл Олисе, се замеси в скандал по време на гостуването на баварците срещу Майнц за Купата на Германия.

Френското крило остана неизползвана резерва в мача и докато минаваше пред сектора с крайните привърженици на Майнц, той им размаха среден пръст, което очаквано разяри още повече привържениците, пише dsport.bg.

От Байерн Мюнхен защитиха Олисе, заявявайки, че той е бил провокиран и че жестът му не е обиден.

„Той беше провокиран, като по него беше хвърлена бира. На това Майкъл отговори с жест, който обаче не беше обиден“, заяви представител на Байерн пред вестник „Bild“.

За Олисе това не е първият конфликт с противникови фенове, след като и привържениците на Бохум го освиркаха, след като той ги подразни.

Michael Olise getting booed against Bochum with every touch and now throwing the middle finger to Mainz fans😭😭😭



Close enough, WELCOME BACK FRANK RIBERY!! pic.twitter.com/gwyqreZQTh