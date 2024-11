Фенове хвърлиха свинска глава на терена по време на най-ожесточеното бразилско футболно дерби

Свинска глава бе хвърлена на терена при победата на Коринтианс с 2:0 над големия съперник Палмейрас в бразилския шампионат, а един от футболистите почти се контузи, ритайки я извън игрището.

Инцидентът напомни случай от 2002 година в Испания, когато фенове на Барселона хвърлиха свинска глава на терена, демонстрирайки отношението си към бившия си любимец Луиш Фиго, който облече екипа на противниковия Реал Мадрид.

Бразилският Палмейрас прие прасе за свой талисман преди години, след като фенове на съперниците се подиграваха, оприличавайки ги с животното. Главата бе хвърлена към игрището през първото полувреме на най-ожесточеното бразилско футболно дерби, когато полузащитникът на Палмейрас Рафаел Вейга се подготвяше да изпълни ъглов удар, а тя се приземи наблизо. Нападателят на Коринтианс Юри Алберто изрита свинската глава и впоследствие коментира пред телевизия Globo Esporte TV: "Почти си счупих крака. Мислех, че е възглавница."

