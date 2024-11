Капитанът на Ювентус ще е първото попълнение на Ман Юнайтед в ерата "Аморим"

Капитанът на Ювентус Данило е сочен за трансферна цел на Манчестър Юнайтед пред януарския прозорец, за да се превърне един от първите футболисти, привлечени от новия мениджър на "червените дяволи" Рубен Аморим, твърди италианският вестник Gazzetta dello Sport.

Настоящият договор на 33-годишния защитник с Ювентус изтича в края на юни 2025-а.

Данило е точно типът опитен защитник, който би се харесал на Аморим. Бразилецът може да играе на повечето позиции в защита, а и вече има опит във Висшата лига от престоя му в Манчестър Сити между 2017-а и 2019 година.

Въпреки ролята си на капитан на Ювентус, Данило бе титуляр само в три мача от Серия А от началото на сезона.

