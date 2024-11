Манчестър Юнайтед заменя Антони за 18-годишен бразилец

Отборът на Манчестър Юнайтед може да привлече 18-годишен бразилски универсален атакуващ полузащитник от Фламенго - Лоран, който може да играе и по двата фланга на атаката, журналистът от HITC Football Греъм Бейли в профила си в Twitter.

Според източника английският клуб обмисля възможността да включи крилото си Антони в листата си на зимния трансферен прозорец, за да може да се сдобие с бразилския играч. Освен “червените дяволи” в надпреварата за Лораз се очаква да влязат и отборите на Уест Хам и Брайтън.

През този сезон Антони взе участие в едва 4 мача мача във всички турнири, в които отбеляза само 1 гол. Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2027 г. Според портала Transfermarkt пазарната стойност на футболиста е 20 млн евро.

Лоран от своя страна има 38 мача на сметката си за Фламенго през 2024 г. , в които отбеляза 4 гола и добави 5 асистенции. Очакваната цена на футболиста според Transfermarkt е 12 млн евро.

