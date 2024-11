Появи се още по-скандално видео на рефера обиждал Ливърпул и Юрген Клоп

Появи се ново скандално видео, свързано със съдията Дейвид Куут, който е в центъра на вниманието вече няколко дни в Англия. Той бе отстранен от Английската съдийска комисия и изваден от нарядите на УЕФА, след като в социалните мрежи се появи видео, в което той грубо обижда Ливърпул и Юрген Клоп.

Вестник “Сън” публикува нови кадри на Куут, на които той шмърка бял прах чрез навита банкнота. Това се случва в хотелска стая по време на Европейското първенство в Германия, на което той е един от съдиите. Новото видео е заснето на 6 юли, ден след четвъртфиналите на Евро 2024 между Португалия и Франция - мач, на който Куут бе един от ВАР реферите.

Under fire Premier League Referee David Coote filmed snorting what appears to be cocaine.



The video was taken during Euro 2024 where he was officiating. pic.twitter.com/GDcWdVzsyp