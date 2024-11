Иниеста си купи футболен отбор от Дания

Бившият легендарен полузащитник на Барселона Андрес Иниеста съобщи, че той и неговата компания "Never Say Never" (NSN) са придобили датския футболен клуб Хелзингор, основан през 2005 година. Отборът домакинства на стадион с капацитет над 4000 зрители и в момента се състезава в третата по сила дивизия в Дания, като през сезон 2017/18 е играл и в датската Суперлига.

„Футболът и спортът като цяло са моите страсти. Това, което се говори за клуба, е изключително позитивно. Вярвам, че мога да допринеса с натрупания си опит и да работя за развитието и усъвършенстването на клуба,“ сподели Иниеста пред “Sport TV2”.

Иниеста се оттегли от активния футбол през октомври тази година на 40-годишна възраст, като последният му отбор беше Емирейтс от ОАЕ.

Като играч на Барселона, Иниеста е деветкратен шампион на Испания, шесткратен носител на Купата на Краля и четирикратен победител в Шампионската лига. С националния отбор на Испания той е Световен шампион и двукратен Европейски шампион.