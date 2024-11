Рууд ван Нистелрой с емоционално обръщение към феновете и отбора на Манчестър Юнайтед

Бившият временен мениджър на Манчестър Юнайтед - Рууд ван Нистелрой наруши мълчанието си от последните няколко дни, сбогувайки се с отбора, феновете и футболистите с емоционален пост в социалната мрежа “Екс”.

Легендарният нападател се присъедини към “червените дяволи” през лятото, когато бе привлечен като помощник на Ерик тен Хаг. След уволнението на наставника Ван Нистелрой пое временно функциите, записвайки три победи и едно равенство срещу Челси в четири двубоя. В понеделник от клуба обявиха, че нидерландецът ще бъде освободен заедно с почти целия щаб, който помагаше на Тен Хаг.

“До всички в Манчестър Юнайтед и по-специално към щаба, играчите и феновете. Искам да ви благодаря от дъното на сърцето си за невероятните усилия и подкрепаа. За мен бе привилегия и чест да представлявам клуба като играч, треньор и мениджър и винаги ще ценя спомените, които споделихме заедно. Винаги ще имам специално място в сърцето си за Манчестър Юнайтед и се надявам в най-скоро време да се завърнат славните дни на “Олд Трафорд”. Не само защото аз искам клуба да се справя добре, но и защото всички вие го заслужавате. Всичко най-добро и се пазете, Рууд!”, написа Ван Нистелрой, сбогувайки се с клуба, за който отбеляза 150 гола в 219 мача във всички турнири от 2001 до 2006 година.

