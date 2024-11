Трябва да напуснат Олимпийския стадион в Барселона до май 2025 година

Барселона ще трябва да напусне олимпийския стадион в испанския град до май 2025 година, съобщават медиите в Испания в понеделник.

Градският съвет на информира ръководството на "синьо-червените", че от май "Монжуик" се готви да бъде домакин на множество концерти и други културни събития, които са несъвместими със спортните дейности на професионално ниво. До следващия май каталунците, водени от треньора Ханзи Флик, вече няма да използват съоражението, на което играят в момента по време на реконструкцията на "Камп Ноу".

Барса обмисляше завръщане на клубния си стадион в началото на 2025 година, но УЕФА забрани промени в домакинските арени по време на първата фаза от Шампионската лига. Последния мач на каталунците в първоначалния етап на Лигата е насрочен за 29 януари и по този начин преместването трябваше да бъде отложено.

Клубът напълно отхвърли варианта мачовете от Примера дивисион да бъдат организирани на "Камп Ноу", докато двубоите от Шампионската лига на "Монжуик".

Преместването се очаква да стане между февруари и април. При всички случаи то ще се случи поетапно, тъй като първоначално няма да има шанс да се използва повече от 60 процента от капацитета на стадиона. Строителството на третото ниво на "Кмп Ноу" не се очаква да приключи до първите месеци на 2026 година.

