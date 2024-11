Рубен Аморим проведе първата си тренировка начело на Манчестър Юнайтед

Новият наставник на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим проведе вчера първата си тренировка начело на тима. 39-годишният мениджър на тима започна подготовка с наличните футболисти, тъй като голяма част от титулярите на “червените дяволи” са все още на лагери с националните отбор, а някои от тях продължават да се възстановяват от различни травми. Все пак появилите се в социалните мрежи видеа, споделени от официалните канали на клуба, дават някои интересни наблюдения и поне първоначални отговори на част от въпросите, които стоят преди дебюта на бившия треньор на Спортинг (Лисабон) в неделя срещу новака Ипсуич от 18:30 българско време.

Един от големите въпроси е на каква точно схема ще заложи португалеца в гостуването на “трактористите” и дали веднага ще премине към схема с трима бранители, какъвто бе подхода му при “лисабонските лъвове”. Във вчерашната тренировка Рубен Аморим накара своя тим да изиграе тренировъчен сблъсък с част от юношите на тима, които са повикани да се включат в подготовката на първия тим при отсъствието на националните състезатели.Той подреди своите футболисти във формация 3-4-3.

