Григор Димитров към Рафаел Надал: "Ти беше невероятен пример за мен"

Григор Димитров, единственият българин в тенис елита, и редица други спортни звезди отправиха емоционални видео обръщения към Рафаел Надал, който влезе в историята, изигравяйки последния си професионален мач в сряда вечерта.

"Изключително съм ти благодарен и честно казано, съм ти благодарен за всичките постижения. Ти беше невероятен пример за мен и беше привилегия да споделям корта с теб. Всичко най-хубаво ти пожелавам и на семейството ти", заяви Григор Димитров в свое видео обръщение, което отразява не само уважението към Надал, но и дълбоката връзка, която двамата тенисисти изградиха през годините.

Към видеото се присъединиха и много други легенди на тениса и спорта като цяло. Роджър Федерер, Новак Джокович, Андреа Гауденци, Карлос Алкарас, Яник Синер, Даниил Медведев, както и звездите от женския тенис като Серина Уилямс и Арина Сабаленка, също записаха сърдечни послания. Спортните личности извън тениса също не останаха равнодушни – Феномена Роналдо, Серхио Рамос, Пау Гасол и Марк Маркес също се включиха с послания за Рафа.

Dear Rafa, we have some very special messages for you 💌 pic.twitter.com/gDW2dRJPC9