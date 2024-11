Бивш испански национал стана съсобственик на най-новия футболен клуб в МЛС

Бившият испански национал Хуан Мата придоби част от акциите на Сан Диего, който от новия сезон ще играе в Мейджър Лийг Сокър. Мата, който наскоро подписа с австралийския Уестърн Сити Уондърърс, е първият действащ футболист, който притежава дял от клуб от МЛС.

Президент на Сан Диего е Мохамед Мансур, собственик на академията Right to Dream, в която е партньор с Мата.

Juan Mata joins San Diego FC's ownership group and becomes the first active professional footballer to hold an ownership stake in MLS 🤝



(via @sandiegofc)pic.twitter.com/JuF5emU0um