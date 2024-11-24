Спортът по ТВ в неделя (24 ноември)

Скука на Милан-Ювентус за 0:0, Аталанта продължава да изумява и вече води в Серия А

Милан и Ювентус завършиха при резултат 0:0 в мегадербито на 13-и кръг в италианската Серия "А", предаде ФОКУС. Двубоят се проведе на стадион "Сан С ...