07.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 2
08.00 Формула, Гран при на Лас Вегас Диема спорт 2
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1
12.15 „Берое“ - „Септември“ Диема спорт
13.30 „Дженоа“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1
14.30 ЦСКА 1948 - „Черно море“ Диема спорт
14.30 „Кайзерслаутерн“ - „Айнтрахт“ (Брауншвайг) Диема спорт 3
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2
15.00 „Осасуна“ - „Виляреал“ МАХ Спорт 4
15.30 „Спарта“ - „Алкмаар“ Ринг
15.40 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, индивидуално състезание, мъже, квалификация Евроспорт 1
16.00 „Комо“ - „Фиорентина“ МАХ Спорт 3
16.00 „Саутхемптън“ - „Ливърпул“ Диема спорт 2
16.00 „Лил“ - „Рен“ Нова спорт
16.40 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, индивидуално състезание, мъже Евроспорт 1
17.00 ЦСКА - „Лудогорец“ Диема спорт
17.00 Тенис, финал на Купа Дейвис Диема спорт 3
17.15 „Севиля“ - „Райо Валекано“ МАХ Спорт 4
17,45 „Аякс“ - „Цволе“ Ринг
18.00 Волейбол, „Марица“ - „Славия“ БНТ 3
18.30 „Ипсуич“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2
19.00 „Наполи“ - „Рома“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Милано“ - „Перуджа“ МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол, Босна и Херцеговина – Хърватия Нова спорт
19.30 „Леганес“ - „Реал“ МАХ Спорт 4
19.30 „Астерас“ - ПАОК Диема спорт
20.00 „Чикаго“ - „Минесота“ МАХ Спорт 2
20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, четвърти ден Евроспорт 2
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, Сърбия – Дания Нова спорт
21.45 „Лацио“ - „Болоня“ МАХ Спорт 3
21.45 „Ница“ - „Страсбург“ Диема спорт
22.00 „Атлетик“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4
22.30 НБА, „Бостън“ - „Минесота“ Диема спорт 2
23.20 „Грийн Бей“ - „Сан Франциско“ МАХ Спорт 2
24 Ноември, 2024 07:56 425 0
Спортът по ТВ в неделя (24 ноември)
Ето какво може да гледате по телевизията днес
07.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 2
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