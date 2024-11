В Ман Юнайтед търсят по спешност нов ляв бек, основните опции са две

В Манчестър Юнайтед ще засилят търсенето на нов ляв краен защитник, тъй като това остава с най-голям приоритет за новия мениджър Рубен Аморим, пише журналистът на Sky Germany Флориан Платенберг.

Според него, основна цел е бранителят на Байерн Мюнхен - Алфонсо Дейвис, но привличането му ще бъде много трудна задача за реализиране. Канадският национал има договор до края на сезона, а баварците водят преговори с него за подновяването му. В същото време и испанският шампион Реал Мадрид има сериозен интерес към Дейвис.

Сред другите опции е капитанът на Милан Тео Ернандес, който е внимателно следен от скаутите на „червените дяволи“. Неговият договор с „росонерите“ пък е до лятото на 2026-а година и клубът също преговоря с французина за нов такъв.

