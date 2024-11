Гуардиола трябваше допълнително да обясни за драскотината на носа

След голямото внимание към драскотината на носа и главата му Пеп Гуардиола трябваше допълнително да обясни какво е имал предвид с отговора си. Наставникът на Манчестър Сити сподели, макар и видимо като шега, че е опитал да се самонарани.

Все пак сериозността на проблема е наложила мениджърът да даде още пояснения чрез социалната мрежа „Х“ (бивш Twitter).

„Снощи, в края на пресконференцията, бях хванат неподготвен от въпрос за драскотината на лицето ми и обясних, че е случайно причинена от остър нокът. Отговорът ми по никакъв начин нямаше за цел да омаловажава сериозността на проблема със самонараняването. Знам, че много хора се борят с психични проблеми ежедневно”, заяви чрез специално съобщение Пеп Гуардиола.

I was caught off guard with a question at the end of a press conference last night about a scratch which had appeared on my face and explained that a sharp fingernail had accidentally caused this. (1/3)