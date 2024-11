Автобусът на Реал Мадрид е участвал в катастрофа - ВИДЕО

Новият автобус на Реал Мадрид е претърпял леко пътно транспортно произшествие на връщане от Ливърпул след мача от Шампионска лига, който Реал загуби с 0:2.

Возилото е катастрофирало на пътя, без сериозни последствия, освен счупен фар. Има и няколко драскотини по автобуса. Хора, видели катастрофата, я записаха и споделиха в социалните мрежи, пише "Телеграф".

🚌💥 Real Madrid’s bus has crashed on the M40 in England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Luckily all occupants are all well 🙏



🎥 X/UTFR93



pic.twitter.com/rfB0Er1LT5