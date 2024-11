Процесът продължава! Съдбата на Яник Синер ще се реши след Australian Open

Процесът срещу световния №1 Яник Синер в Арбитражния съд в Лозана се очаква да продължи поне до февруари 2025 г., стана ясно след публикуването на графика за изслушванията до 11 февруари.

В списъка липсва дата, свързана със случая на Синер, което означава, че крайното решение няма да бъде взето преди тази дата.

Сагата започна през март, когато Синер даде две положителни проби за забраненото вещество клостебол. Според италианския тенисист веществото е попаднало в тялото му чрез крем, използван от тогавашния му физиотерапевт Джакомо Налди за лечение на порезна рана. ITIA първоначално заяви, че количеството клостебол е твърде малко, за да повлияе на представянето на Синер, но след като случаят стана публичен, Налди бе уволнен.

Световната антидопингова агенция (WADA) обаче оспори решението на ITIA, заявявайки, че предоставените данни са недостатъчни. WADA поиска пълната документация по случая и впоследствие внесе жалба в Арбитражния съд в Лозана.

Въпреки съдебните проблеми, Синер завърши сезона блестящо. Италианецът спечели титлата на US Open, триумфира на Мастърса в Шанхай и Финалите на ATP, както и помогна на Италия да завоюва втора поредна Купа „Дейвис“.

