Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тоти не изключи възможността за завръщане в Рома

Тоти не изключи възможността за завръщане в Рома

30 Ноември, 2024 15:29 194 0

  • франческо тоти-
  • рома-
  • футбол-
  • клаудио раниери

Ще поговорим с Раниери, не изключвам тази възможност

Тоти не изключи възможността за завръщане в Рома - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Рома, Франческо Тоти, изрази топли думи към новия треньор на „вълците“, Клаудио Раниери. Бившият нападател на римския клуб, който наскоро обяви намерението си отново да играе в Серия А, не изключи възможността за завръщане в Рома, отбелязвайки, че това би могло да се случи само с „вълците“.

„Раниери е като баща. Всички знаем колко важен е той за нас. Освен че е римлянин и романист, той носи много положителни неща. Мисля, че постепенно ще се оправим. Изиграхме добър мач срещу Тотнъм в Лондон. Отново можем да бъдем велики“, сподели Тоти пред „Sky Sports“.

Тоти допълни, че ще обсъди с Раниери евентуалното си завръщане в клуба: „Ще поговорим с Раниери, не изключвам тази възможност. Той ще бъде треньор през следващата година, така че ще има думата. Все още не сме говорили. Ще видим какво ще решим. Има време.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Моторни спортове