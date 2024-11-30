Тоти не изключи възможността за завръщане в Рома

Легендата на Рома, Франческо Тоти, изрази топли думи към новия треньор на „вълците“, Клаудио Раниери. Бившият нападател на римския клуб, който наскоро обяви намерението си отново да играе в Серия А, не изключи възможността за завръщане в Рома, отбелязвайки, че това би могло да се случи само с „вълците“.

„Раниери е като баща. Всички знаем колко важен е той за нас. Освен че е римлянин и романист, той носи много положителни неща. Мисля, че постепенно ще се оправим. Изиграхме добър мач срещу Тотнъм в Лондон. Отново можем да бъдем велики“, сподели Тоти пред „Sky Sports“.

Тоти допълни, че ще обсъди с Раниери евентуалното си завръщане в клуба: „Ще поговорим с Раниери, не изключвам тази възможност. Той ще бъде треньор през следващата година, така че ще има думата. Все още не сме говорили. Ще видим какво ще решим. Има време.“