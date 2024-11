Нойер на прага на поредно впечатляващо постижение преди дербито с Борусия

Легендарният вратар на Байерн Мюнхен Мануел Нойер е на прага на поредното си впечатляващо постижение преди днешното голямо дерби с Борусия (Дортмунд).

38-годишният ветеран, който се очаква да започне като титуляр в “Дер Класикер”, ще изиграе своя 512-и мач в Бундеслигата. С това той ще изравни постижението на стража от близкото Ули Щайн и ще се нареди на поделено с него трето място по брой участия за вратар в германския елит.

Manuel Neuer is set to play in his 512th Bundesliga game, which would equal Uli Stein's tally and put him in joint third place on the list of appearances made by a goalkeeper in the league. Only Eike Immel (534) and Oliver Kahn (557) have played more games as a keeper in the… pic.twitter.com/uCqkIklCuV