Хуан Мартин Дел Потро се сбогува с тениса по невероятен начин, изигравайки последния мач в кариерата си на родна земя в Буенос Айрес. В емоционален двубой, пред стотици фенове, аргентинецът победи Новак Джокович в изключително зрелище.

Дел Потро, известен със своите забележителни удари и силен сервис, отново показа своята класа и майсторство на корта, като демонстрира добра форма въпреки многото трудности и контузии през годините. Мачът бе изпълнен със силни емоции и интензивни моменти, като публиката не спираше да го подкрепя.

