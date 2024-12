Реал Мадрид все повече се съмняват в отдадеността на Мбапе

Футболистите на Реал Мадрид все повече се съмняват в отдадеността на нападателя Килиан Мбапе към отбора, съобщава Relevo.

Според източника играчите на Кралския клуб виждат, че френският футболист демонстрира таланта си във всяка тренировка, но също така забелязват, че неговият "пламък изгасва в мачовете“. Останалите играчи на Реал отбелязват, че проблемът не е само в реализирането на положения, но и в това, че Мбапе не се опитва да помогне на отбора, когато е необходимо, пише още изданието.

През този сезон Мбапе взе участие в 20 мача във всички турнири, в които записа 10 гола и две асистенции.

In training, Kylian Mbappé confidently shows his talent and confirms his quality, but the players noticed that all of this disappeared in the matches.



