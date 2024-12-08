Пирин Благоевград ще зимува на върха във Втора лига - резултати

21-и кръг на Втора лига:
Струмска слава - Пирин Благоевград 1:3
Янтра Габрово - Марек Дупница 1:1
Монтана - Локомотив Горна Оряховица 1:0
Несебър - Дунав Русе 1:1
Спартак Плевен - Ловеч 1:0
Фратрия - Спортист Своге 2:0
9 декември, понеделник, 12:15 ч
Миньор Перник - Етър Велико Търново / пряко по Диема спорт/
9 декември, понеделник, 14:00 ч
Беласица Петрич - Ботев II Пловдив
Лудогорец II Разград - ЦСКА 1948 II
ЦСКА II София - Добруджа Добрич
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1 "Величие"🇧🇬🇧🇬🇧🇬 96,111111
17:45 08.12.2024