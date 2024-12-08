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Пирин Благоевград ще зимува на върха във Втора лига - резултати

Пирин Благоевград ще зимува на върха във Втора лига - резултати

8 Декември, 2024 17:41 134 1

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  • струмска слава

Вторият Монтана записа домакинска победа над Локомотив Горна Оряховица

Пирин Благоевград ще зимува на върха във Втора лига - резултати - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

21-и кръг на Втора лига:

Струмска слава - Пирин Благоевград 1:3
Янтра Габрово - Марек Дупница 1:1
Монтана - Локомотив Горна Оряховица 1:0
Несебър - Дунав Русе 1:1
Спартак Плевен - Ловеч 1:0
Фратрия - Спортист Своге 2:0

9 декември, понеделник, 12:15 ч
Миньор Перник - Етър Велико Търново / пряко по Диема спорт/


9 декември, понеделник, 14:00 ч
Беласица Петрич - Ботев II Пловдив
Лудогорец II Разград - ЦСКА 1948 II
ЦСКА II София - Добруджа Добрич

Пирин Благоевград ще зимува на върха във Втора лига - резултати


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  • 1 "Величие"🇧🇬🇧🇬🇧🇬 96,111111

    0 0 Отговор
    Много силно школа имаше в Благоевград. Сега футбола ни е пародия.

    17:45 08.12.2024

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