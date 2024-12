Пилот във Формула 1 откри свой магазин в Ню Йорк

Кариерата на Дениъл Рикардо във Формула 1 най-вероятно приключи, след като самият той отрече възможността да кара за Кадилак, като вместо това австралиецът си почива и развива бизнес идеите си.

През уикенда Рикардо откри магазин на собствената му марка Enchante, която предлага ежедневна и спортна младежка мода. Магазинът се намира на Greene Street №131 в Манхатън, а част от интериора е и кросов мотоциклет.

If you never knew who Daniel Ricciardo was and you just discovered him you would assume he made a career out of driving dirt bikes pic.twitter.com/pd1EJM1yWA