Български треньор в Байерн Мюнхен: Сбъдната мечта е да работя в този клуб

Българският треньор в Байерн Мюнхен Петър Гайдаров даде обширно интервю пред клубния сайт на баварците. 33-годишният наставник води отбора на германския гранд до 19 години от началото на този сезон. Той сподели, че работата в клуба е сбъдната мечта за него.

"Израснах в България до 8-годишна възраст. За мен тогава имаше само футбол - оттам дойде и страстта ми към спорта. Това беше и времето на златното поколение в България: играчи като Христо Стоичков, Красимир Балъков и много други български легенди оформиха тази епоха. След това получих възможност да замина за Германия. Родителите ми веднага ме записаха да тренирам във футболен клуб. Това беше една сбъдната мечта", започна Гайдаров.

Младият специалист завършва обучаение в IT сектора. "На пръв поглед изглежда, че IT и футболът са два напълно различни свята. Но ако се вгледате малко по-отблизо, има повече паралели, отколкото си мислите. ИТ е за структуриране на системи и процеси на програмиране, които работят заедно оптимално. Намиране на решения и планиране на процеси - това е важно и във футбола. Може да се сравни с това да планираш сезона на отбора като треньор. Трябва да проектираш ясна рамка и да установиш процеси, които да надграждат. И IT, и футболът са бързо развиващи се области, в които трябва постоянно да се адаптираш към съвременните изисквания"

🗣️ „Der FC Bayern war für mich immer der Verein, zu dem ich aufgeschaut habe“



Im Interview mit 𝗳𝗰𝗯𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻.𝗰𝗼𝗺 spricht #FCBU19-Cheftrainer Peter #Gaydarov über seinen Werdegang & eine ganz besondere Nachricht von Aleks #Pavlović.



👉 https://t.co/AP6IbzS64R#FCBayern pic.twitter.com/0zeTkF0FvO — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) December 18, 2024

"Ролята ми е да дам на всеки в щаба ми роля, която да отговаря на неговите силни страни. С наличието на Щефан Майснер имаме бивш нападател в екипа, който се грижи интензивно за нашите офанзивни играчи. Том Старке е истински клубен ветеран и познава най-високите нива на футбола като никой друг. Той не само обучава вратарите ни, но и цялата защитна линия. Опитът им е огромно предимство за играчите, а и за мен като млад треньор. Никога не съм планирал да започна треньорска кариера толкова млад. Беше по-скоро спонтанно решение поради необходимост: моят роден клуб спешно търсеше треньор за U15 през зимната пауза. Тъй като все още играех в отбора до 19 години, влязох на 17 години. Въпреки че първоначално не беше планирано, това ми хареса толкова много, че продължих да работя. В следващите си отбори имах късмета да работя в благоприятна среда, която ми даде възможност да се развивам непрекъснато", сподели той.

"В Кампуса работим с млади таланти, които подчиняват всичко, за да станат професионалисти. Това носи и напълно различна динамика в техния живот - има по-висок натиск към тях и по-взискателни условия",

"Израснал съм в Горна Бавария и Байерн винаги е бил клубът, на който съм симпатизирал. Вече споменах, че съм израснал в България, а едно от първите неща, които моите родители ми донесоха беше фланелка на Байерн - това оформи връзката ми с клуба от ранна възраст. Фактът, че сега съм треньор на отбора до 19 години, е сбъдната мечта. Ако ме бяхте попитали преди седем или осем години дали си представям, че мога да работя на тази позиция, никога не бих си помислил, че е възможно".

Петър Гайдаров разкри на какво се набляга в школата - развитие на млади таланти или титли? "Определено развитието. Като треньори на младежи, нашата най-важна задача е да насърчаваме индивидуалните умения на играчите и да ги подготвим за професионалния футбол. За това става въпрос – и точно това прави нашата работа толкова специална. Изпълва ме с гордост всеки път, когато пусна телевизора или отида на стадиона и видя играчи като Александър Павлович, които са постигнали тази стъпка. Това е не само момент на гордост за целия кампус, но и отражение на нашата клубна философия: да обучаваме таланти и да ги въвеждаме в професионалния футбол. Развитието на играчи като Алекс е най-големият подарък за нас, треньорите в кампуса. Чудесно е чувството да знам, че успяхме да им помогнем в това пътуване. Обучавах Алекс като помощник-треньор в продължение на шест месеца. Би било преувеличено да кажа, че съм имал голяма заслуга за неговото развитие. Алекс е впечатляващ пример за успешната работа в Кампуса".