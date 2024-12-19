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Спортът по ТВ в четвъртък (19 декември)

Спортът по ТВ в четвъртък (19 декември)

19 Декември, 2024 07:00 441 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (19 декември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
13.00 Тенис, турнир в Джеда МАХ Спорт 1
15.05 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, спринт, мъже Евроспорт 1
17.00 „Ботев“ (Пд) - „Лудогорец“ Диема спорт
19.00 „Насионал“ - „Бенфика“ Ринг
19.45 Баскетбол, „Панатинайкос“ - „Баскония“ МАХ Спорт 2
22.00 „Бетис“ - ХИК МАХ Спорт 2
22.00 „Интер“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3
22.00 „Челси“ - „Шамрок“ МАХ Спорт 4
22.00 „Тотнъм“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2
22.00 „Панатинайкос“ - „Динамо“ (Минск) Ринг
22.00 Баскетбол, „Реал“ - „Монако“ МАХ Спорт 1


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