Жребият отреди: Здрави сблъсъци в плейофите на Лигата на конференциите

Днес беше изтеглен жребият за елиминационната фаза в третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Той отреди да се изиграят някои здрави сблъсъци.

Определено най-интересният от тях е този между белгийския Гент и испанския Реал Бетис, а българският национал Георги Костадинов и неговият АПОЕЛ Никозия ще срещнат словенския Целие. Интересни ще бъдат още двуобите Копенхаген - Хайденхайм и Викингур Рейкявик - Панатинайкос.

Както е известно, първите осем отбора в основната фаза се класират автоматично за 1/8-финалите. Това са Челси, Витория Гимараеш, Фиорентина, Рапид Виена, Юргорден, Лугано, Легия Варшава и Серкъл Брюж, подредени в реда на класирането им.

Тимовете в зоната от девето до 24-то място ще играят в елиминациите преди осминафинали, но имаше някои условности. Тези тимове, които завършиха между 9-о и 16-то място, бяха поставени и ще играят срещу непоставени (17-24 място). Поставеният отбор е гост в първия и домакин във втория мач.

Осемте клуба, които спечелят тези плейофи преди 1/8-финалите, отиват срещу някого от първите осем в досегашната основна фаза. Мачовете от елиминациите стартират на 13 февруари, реваншите са седмица по-късно.

Плейофи за класиране в елиминациите:

Гент – Реал Бетис

Целие – АПОЕЛ Никозия

Копенхаген – Хайденхайм

Омония Никозия – Пафос

Бачка Топола - Ягелония

Викингур Рейкявик – Панатинайкос

Молде – Шамрок Роувърс

Борац Баня Лука – Олимпия Любляна

ПОСТАВЕНИ: 9. Ягелония, 10. Шамрок Роувърс, 11. АПОЕЛ Никозия, 12. Пафос, 13. Панатинайкос, 14. Олимпия Любляна, 15. Бетис, 16. Хайденхайм

НЕПОСТАВЕНИ: 17. Гент, 18. Копенхаген, 19. Викингур, 20. Борац Баня Лука, 21. Целие, 22. Омония, 23. Молде, 24. Бачка Топола

