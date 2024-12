Руският клуб на Зингаревич взема двама на проби, гласят ги за Ботев

Руският клуб на собственика на Ботев Пловдив Антон Зингаревич - Виста, ще вземе на проби двама футболисти на Анталияспор Кейп Таун, твърди журналистът Сахил Ебрахим. Става дума за 16-годишните южноафриканци Лвандле Мдинги и Джордан Мак.

Първият играе като централен нападател, докато вторият е вътрешен халф.

Ако те бъдат одобрени, след това може да преминат в Ботев Пловдив, гласи още информацията.

Трансферите по оста Виста - Ботев Пловдив са честа практика. От руската школа при "канарчетата" дойдоха Уме Емануел, Самуел Акере, Ехидже Укаки, Кристиан Нвачукву и още футболисти. В послендите дни се появиха информации, че към тренировъчния процес на "канарчетата" са се присъединили още петима африканци, сред които ганаецът Джон Батиги, който изигра много силна есен за друг от клубовете на Зингаревич - Ван.

𝗖𝗧 𝗗𝗨𝗢 𝗛𝗘𝗔𝗗𝗘𝗗 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗥𝗜𝗔𝗟𝗦 𝗜𝗡 𝗥𝗨𝗦𝗦𝗜𝗔



EXCLUSIVE: Lwandle Mdingi and Jordan Mack from Antalyaspor JPM CT are set to head off for trials at Russian club FDC Vista. 🇿🇦➡️🇷🇺



The players, who are both 16, will also have a pathway to Bulgaria's top flight… pic.twitter.com/2PoMe6HUI8