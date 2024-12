Усик изуми феновете с интересно признание (ВИДЕО)

Олександър Усик, световният шампион в тежка категория, показа чувство за самоирония в социалните мрежи, демонстрирайки копие на часовник “Ролекс”. Макар да е един от най-високоплатените боксьори в света, украинецът откровено сподели, че носи реплика, която му е струвала само 100 долара.

„Това е фалшив “Ролекс” от Китай. Докато бях на лагер в Турция, видях продавачи на плажа, които предлагаха такива часовници. Реших, че никой няма да разбере, че е реплика, и си го взех за 100 долара“, разказа Усик с усмивка.

На ринга обаче Усик показва сериозност и доминация. В последния си мач, проведен на 21 декември в Рияд, той победи Тайсън Фюри за втори път. След 12 изтощителни рунда съдиите единодушно го обявиха за победител. Според слуховете, тази среща му е донесла близо 80 милиона долара, доказвайки статута му на номер 1 в световния бокс.

Oleksandr Usyk got stopped in the street for a fit check and flexed his fake $100 Rolex 😂 pic.twitter.com/wcprMoIFj8