11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа, жени, слалом, първи манш - Евроспорт 1
11.30 Тенис: Юнайтед Къп - МАХ Спорт 4
12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Бормио, супер Г, мъже - Евроспорт 1
13.15 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Тоблах, масов старт на 15 км, жени - Евроспорт 2
13.30 Баскетбол: „Миньор“ - „Спартак“ (Пл) - МАХ Спорт 2
13.30 Баскетбол: „Сарагоса“ - „Жирона“ - Нова спорт
14.30 Футбол: „Шефийлд Юнайтед“ - „Уест Бромич“ - Диема спорт 3
14.30 Ски алпийски дисциплини: СК в Земеринг, жени, слалом, втори манш - Евроспорт 1
14.30 Колокрос: Световна купа, Безансон, жени Евроспорт 2
15.30 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Тоблах, масов старт на 15 км, мъже - Евроспорт 1
16.00 Колокрос: Световна купа, Безансон, мъже - Евроспорт 2
16.30 Футбол: „Лестър“ - „Манчестър Сити“ - Диема спорт 2
17.00 Футбол: „Тотнъм“ - „Уулвърхемптън“ - Диема спорт 3
17.00 Футбол: „Евертън“ - „Нотингам“ - Диема спорт
17.00 Футбол: „Кристъл Палас“ - „Саутхемптън“ - Нова спорт
17.00 Футбол: „Мъдъруел“ - „Рейнджърс“ - Ринг
17.00 Ски скокове: "Четирите шанци" в Оберстдорф, голяма шанца, мъже - Евроспорт 1
19.15 Футбол: „Уест Хем“ - „Ливърпул“ - Диема спорт 2
19.15 Футбол: „Дънди Юнайтед“ - „Абърдийн“ - Ринг
19.30 Волейбол: „Верона“ - „Пиаченца“ - МАХ Спорт 1
19.45 Футбол: „Дарби Каунти“ - „Лийдс“ - Нова спорт
20.00 НФЛ: „Минесота“ - „Грийн Бей“ - МАХ Спорт 2
21.15 Футбол: „Брага“ - „Каза Пиа“ - Ринг
21.30 Баскетбол: „Реал“ - „Барселона“ - Диема спорт
22.00 Футбол: „Мидълзбро“ - „Барнзли“ - Нова спорт
22.00 Хокей: НХЛ, „Сейнт Луис“ - „Бъфало“ - МАХ Спорт 4
22.30 Футбол: „Спортинг“ - „Бенфика“ - Ринг
22.30 Баскетбол: НБА, „Орландо“ - „Бруклин“ - Диема спорт 3
23.20 НФЛ: „Филаделфия“ - „Далас“ - МАХ Спорт 1
01.30 Тенис: Юнайтед Къп - МАХ Спорт 2
03.00 Тенис: турнир в Бризбън - МАХ Спорт 1
Спортът по ТВ в неделя (29 декември)
29 Декември, 2024 09:17 677 0
Ето какво може да гледате днес
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа, жени, слалом, първи манш - Евроспорт 1
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