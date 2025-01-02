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Спортът по ТВ в четвъртък (2 януари)

Спортът по ТВ в четвъртък (2 януари)

2 Януари, 2025 06:52 539 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (2 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1
09.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
13.10 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
14.30 Ски скокове: "Четирите шанци" в Инсбрук, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1
14.40 Колокрос: Трофей, Коксайде, жени Евроспорт 2
15.45 Ски бягане: "Тур дьо ски" във Вал ди Фиеме, спринт Евроспорт 1
16.00 Колокрос: Трофей, Коксайде, мъже Евроспорт 2
19.45 Баскетбол, „Фенербахче“ - „Анадолу Ефес“ МАХ Спорт 2
20.00 „Насионал“ - „Порто“ Ринг
21.00 „Ювентус“ - „Милан“ МАХ Спорт 3
21.15 Баскетбол, „Париж“ - „Барселона“ МАХ Спорт 1
22.00 „Валенсия“ - „Реал“ МАХ Спорт 4
22.00 „Ница“ - „Рен“ Диема спорт 3
22.00 Баскетбол, „Реал“ - „Байерн“ МАХ Спорт 2
22.15 „Витория“ (Гимараеш) - „Спортинг“ Ринг
01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2


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