Нападател на Ювентус цел на Арсенал

Ръководството на Арсенал смята нападателя на Ювентус - Душан Влахович, за основната си трансферна цел през настоящия трансферен прозорец, съобщава журналистът Руди Галети в профила си в X.

Мениджърът на “топчиите” Микел Артета иска да види Влахович в отбора си и смята трансфера му за по-висок приоритет от подписването на играч, който да замести контузения Букайо Сака. Освен това, ако Влахович не премине в Арсенал, клубът може да избере вариант измежду Льорой Сане от Байерн (Мюнехн), Джейми Байное-Гитенс от Борусия (Дортмунд) и Браян Мбемо от Брентфорд.

През този сезон Влахович взе участие в 18 мача във всички турнири, в които отбеляза 10 гола и направи 2 асистенции. Настоящият договор на сърбина със “старата госпожа” е до лятото на 2026 г. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност към момента се равнява на 65 млн евро.

🚨‼️ #Arsenal are prioritizing Dusan #Vlahovic as their top January target, with Arteta favoring him over a direct Saka replacement.



🎯 If a Vlahovic deal stalls, alternatives for Bukayo [expected back in March] include #Mbeumo (scored today vs #AFC), #BynoeGittens and #Sane. pic.twitter.com/2nIDtiquIc