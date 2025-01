Започнаха да отлагат мачове в Англия заради снеговалеж

Двубоят от английската Лига 2 между Честърфийлд и Джинлингам бе отложен. Причина за това стана състоянието на стадион SMH Group, чието тревно покритие не годно за провеждането на двубоя заради непрестанния снеговалеж в последните часове.

От Честърфийлд официално обявиха, че двубоят, който трябваше да се играе днес от 17:00 часа няма да се състои и ще бъде преместен за друга дата.

Голямата въпросителна в Англия е дали същата съдба няма да сполети и дербито от Висшата лига между Ливърпул и Манчестър Юнайтед, което трябва да се състои днес от 18:30 часа на „Анфийлд”.

🚨 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗢𝗙𝗙



Following a pitch inspection, this afternoon’s fixture against Gillingham has been postponed.



A new date will be announced in due course.#Spireites pic.twitter.com/9dOX10OBks