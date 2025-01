Стадионът на Ливърпул протече - ВИДЕО

Дербито между Ливърпул и Манчестър Юнайтед бе под въпрос до последния момент, тъй като имаше влошени метеорологични условия в Обединеното кралство.

По време на мача също валя сняг, което допълнително влоши условията за играчите.

За феновете на трибуните също не беше кой знае колко удобно заради студеното време, а за някои от привържениците стана дори още по-неприятно.

Причината бе, че козирката на една от трибуните на стадиона протече и струи вода започнаха да текат върху публиката, пише Dsport.

Любопитното е, че стадионът на „червените дяволи“ – „Олд Трафорд“, също протече, като това се случи на два пъти през 2024 г. – в средата на май и в навечерието на Коледа.

Footage emerges of Anfield's roof LEAKING during Liverpool's 2-2 draw with Manchester United after city was battered by rain and snow 💧 pic.twitter.com/OGhHby2bQI