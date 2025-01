Карло Анчелоти: Продължавам да твърдя, че е трудно да бъдеш Винисиус

Наставникът на Реал Мадрид Карло Анчелоти изрази несъгласието си относно наказанието от два мача, което отнесе звездата на отбора Винисиус Жуниор заради изгонването си срещу Валенсия. Това той направи на пресконференцията си преди полуфинала за Суперкупа на Испания срещу Майорка.

“Както аз, така и той чуваме какво става покрай терена. Продължавам да твърдя, че е трудно да бъдеш Винисиус. Санкцията не е коректна. Всеки може да разсъждава както си иска. Когато говорим за провокациите на Винисиус, така се отклонява вниманието от обидите, които той получава. От друга страна, продължавам да мисля, че сме възхитени от Вини във всеки един аспект”, коментира Анчелоти, който умело избегна въпрос за ситуацията в Барселона с Дани Олмо и Пау Виктор. “Мога да ти отговоря само какъв ще бъде техният мач (с Атлетик Билбао - б.р.), който ще е оспорван и ще го следя с удоволствие. Все пак съм любител на футбола… Другото е тема, по която не искам да говоря”, отвърна треньорът на мадридчани.

