Великолепен успех! Алберт Попов триумфира в слалома в Мадона ди Кампильо

Звездата на българските ски Алберт Попов постигна великолепен успех! Той записа най-значимото класиране в кариерата си, като спечели нощния слалом в Мадона ди Кампильо (Италия). По този начин Попов се превърна във втория българин след Петър Попангелов с победа в стартовете от Световната купа.

Случайно или не, първото място на Попангелов в германския зимен център Ленгрис дойде точно на днешната дата преди 45 години.

Преди днешния триумф, Алберт имаше едно трето място в САЩ през 2023 година.

Попов беше осми след първия манш, но с брилянтно каране във втория отвя конкурентите си. Той даде общо време 1:45.22 минути, като остави след себе си французина Лоик Меяр и хърватина Самуел Колега.

🇧🇬 45 YEARS LATER, Albert Popov MAKES HISTORY FOR BULGARIA! First World Cup win for him! 🏆 Amazing! ✨



