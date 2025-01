Жоан Лапорта крещи и показва неприлични жестове по представители на Ла Лига - ВИДЕО

Президентът на Барселона Жоан Лапорта изпусна нервите си на живо по телевизията в сряда вечер и само минути след официалното потвърждение от страна на Спортния борд към Министерството на образованието и спорта, който даде разрешение за временни картотеки на Дани Олмо и Пау Виктор.

Той бе запечатан от камерите да отправя неприлични жестове и груби обиди като “ку*и синове” към представители на Ла Лига и Испанската кралска футболна федерация, пише sportal.bg.

Малко по-късно вече в ложите на стадион “КралАбдулахСпортсСити”, където испанският гранд малко по-късно надделя с 2:0 над Атлетик Билбао в 1/2-финал за Суперкупата, той се нахвърли отново с грозни реплики и жестове към представители на местните власти в Испания.

Двамата играчи бяха извадени на първи януари от списъка с футболисти на клуба от Ла Лига, тъй като от футболната централа твърдяха, че не са получили нужните финансови гаранции. Малко по-късно такива все пак бяха предоставени, тъй като каталунците получиха официално уведомление, че вече са изпълнили регулациите на Ла Лига и влизат в правилото 1:1 или да харчиш толкова, колкото изкарваш. По-късно тяхна жалба бе отхвърлена и от федерацията, както и от две инстанции на съда, за да се стигне в крайна сметка до жалба към Спортния борд на страната, който я уважи и отговори положително на ръководството на Барселона.

🎥 | President Laporta looking extremely happy after securing the registrations of Olmo and Pau Victor. #fcblive pic.twitter.com/qJw2CVUKL8