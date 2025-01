Свалиха ММА боец от самолет в Лас Вегас (ВИДЕО)

Бившият шампион на UFC - Хабиб Нурмагомедов e предизвикал скандал в самолет в Лас Вегас и е бил свален от полета.

На видео разпространено в социалните мрежи се виждат кадри от разигралата се случка.

Дагестанецът е седял на място до авариен изход и е трябвало да потвърди пред стюард, че е готов да асистира на пасажерите в случай на нужда. Бившият хегемон в UFC обаче не е разбрал добре какво се изисква от него, в следствие на което е помолен да се премести, но той категорично е отказал.

След намеса на полицията Нурмагомедов е бил изведен от самолета.

Khabib Nurmagomedov was kicked off a flight after an interaction with the staff😳‼️ pic.twitter.com/1tXK6FBilw