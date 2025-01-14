06.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
06.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
15.00 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг - Евроспорт 1
18.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Флахау, първи манш, слалом, жени - Евроспорт 2
19.00 Баскетбол: „Лиаткабелис“ - „Валенсия“ - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: „Комо“ - „Милан“ МАХ - Спорт 3
19.30 Футбол: „Холщайн“ -“Борусия“ (Д) - Диема спорт 3
19.45 Футбол: „Алкмаар“ - „Аякс“ - Ринг
20.15 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, мъже и жени - Евроспорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг - Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Байер“ - „Майнц“ - Диема спорт 3
21.30 Футбол: „Брентфорд“ - „Манчестър Сити“ - Диема спорт
21.30 Футбол: „Челси“ - „Борнемут“ - Нова спорт
21.30 Баскетбол: „Баскония“ - „Олимпиакос“ - МАХ Спорт 1
21.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Флахау, втори манш, слалом, жени - Евроспорт 2
21.45 „Реймс“ - „Монако“ - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: „Аталанта“ - „Ювентус“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Нотингам“ - „Ливърпул“ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Дънди“ - „Селтик“ - Ринг
22.10 Футбол: „Марсилия“ - „Лил“ - МАХ Спорт 4
02.00 Хокей: НХЛ, „Торонто“ - „Далас“ - МАХ Спорт 2
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 2
04.30 Баскетбол: НБА, „Далас“ - „Денвър“ - Диема спорт 3
Спортът по ТВ във вторник (14 януари)
14 Януари, 2025 06:48 504 0
Ето какво може да гледате по телевизията в днешния ден
06.30 Тенис: Открито първенство на Австралия - Евроспорт 1
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