Спортът по ТВ в сряда (15 януари)

Васил Велев изнесе данни: Цената на тока в Швеция днес е 30 лв., у нас - близо 300 лева

Цената в Швеция днес е 30 лева, у нас е близо 300 лв., а сме на един общ пазар. Очевидно имаме проблеми тук, в Югоизточна Европа, за които е добре пра ...