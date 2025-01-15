05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
09.30 „Лудогорец“ -“ Санфрече“ Диема спорт
15.00 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
16.00 „Лудогорец“ - „Шахтьор“ Диема спорт
16.50 Сноуборд: Световна купа в Бад Гащайн, паралелен слалом, отборно, мъже и жени Евроспорт 2
18.00 Волейбол, „Фенербахче“ - „Гийзен“ МАХ Спорт 1
19.00 „Бургоан Жалиу“ - „Лион“ МАХ Спорт 4
19.30 „Бохум“ - „Санкт Паули“ Диема спорт 3
19.45 „Гоу Ахед Игълс“ - „Твенте“ Ринг
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, „Цървена звезда“ - „Фенербахче“ МАХ Спорт 2
21.30 „Евертън“ - „Астън Вила“ Диема спорт
21.30 „Байерн“ - „Хофенхайм“ Диема спорт 3
21.30 „Щутгарт“ - „Лайпциг“ Нова спорт
21.30 Баскетбол, „Барселона“ - „Панатинайкос“ МАХ Спорт 1
21.45 „Интер“ - „Болоня“ МАХ Спорт 3
22.00 „Арсенал“ - „Тотнъм“ Диема спорт 2
22.00 „Еспали“ - ПСЖ МАХ Спорт 4
22.00 „Рейнджърс“ - „Абърдийн“ Ринг
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
02.30 НБА, „Филаделфия“ - „Ню Йорк“ Диема спорт 3
03.30 НХЛ, „Минесота“ - „Едмънтън“ МАХ Спорт 2
Спортът по ТВ в сряда (15 януари)
15 Януари, 2025 06:15 321 1
Ето какво може да гледаме днес
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
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