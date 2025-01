ЦСКА договори испански защитник

ЦСКА e много близо до първи нов играч тази зима. Става въпрос за защитника Адриан Лапеня от втородивизионния испански Кордоба, който в следващите дни ще официализира трансфера си при „червените“, съобщава Gong.bg.

Кордоба вече е приел офертата на ЦСКА на стойност 600 000 евро за 28-годишния централен бранител.

Лепаня играе за втородивизионния испански тим от лятото на 2023-а година и бързо се превърна в основна фигура, но договорът му изтича в края на сезона и той иска да опита ново предизвикателство в кариерата си.

През настоящата кампания Лепаня е записал 16 мача в Ла Лига, в които има едно попадение, шест жълти и един червен картон.

