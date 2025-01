ЦСКА хвърля трансферна бомба - взема бивш играч на Байерн Мюнхен

ЦСКА е напът да хвърли трансферна бомба с привличането на бивш играч на Байерн, твърди френския журналист Кристиан Жанпиер, цитиран от „Мач Телеграф“. Става дума за 23-годишния Леон Дажаку, който може да играе като централен нападател или крило, като и на двата поста „червените“ търсят изпълнители.

Според информациите, роденият в Германия футболист ще подпише до дни, а голям плюс за „червените“ е, че той е свободен агент. За последно той носи екипа на Хайдук, като през сезон 2024/25 има 10 мача в първенството и два за Купата. Освен това Дажаку е играл за Унион и Щутгарт, като е записал общо шест двубоя в Бундеслигата, но няма гол. Той е шампион с Байерн от сезон 2019/2020, когато записва два мача за първия тим на баварците, а също така е играл още в Съндърланд и Санкт Гален.

Общо в кариерата си Леон Дажаку има 206 мача с 58 гола и 33 асистенции, но повечето му попадения са от двубоите му в юношеските формации на отборите, в които е играл. В мъжкия футбол той има 7 гола в Трета лига на Германия, 4 в хърватския елит и 4 в английската Лига 1.

Дажаку става голям хит в Германия, но не с играта си, а с красивата си майка Блерта. Изданията на Острова и в Германия нееднократно пишат, че често се стига до конфузни ситуации, в които красивата Блерта е бъркана с гаджето на футболиста.

🚨 Hajduk Split has terminated the contract of Leon Dajaku due to disciplinary issues.🚫



He is now a free agent! pic.twitter.com/40F3fxElxk