Лудогорец привлича колумбийско крило за заместник на Рик Джонатан

Лудогорец много бързо може да запълни дупката, която Рик Джонатан остави след трансфера си в Талерес. "Орлите" са близо до това да се подсилят с фланговия футболист Емерсон Родригес. Колумбийското крило е собственост на Интер Маями, но през есента игра като преотстъпен във Вашку да Гама, където взе участие в 21 мача, в които реализира два гола и направи една асистенция, пише sportal.bg.

Играчът вече не попада в плановете на Вашку и клубът ще го върне на Интер Маями, като по този начин ще спести пари от наема и заплатите му за следващите шест месеца, които са в размер на близо 250 000 евро, пише бразилският журналист Вене Касагранде.

Ако се стигне до сделка, разградчани също ще вземат Родригес под наем. В момента в Лудогорец играят други двама бивши футболисти на Вашку да Гама - Руан Секо и Ерик Маркус. Последният е собственост на бразилците, но в договора има опция за неговото откупуване от 13-кратните шампиони на България.

В кариерата си Емерсон Родригес е бил част още от Милионариос, Сантос Лагуна и Реал Кундинамарка.

Emerson Rodriguez está próximo de rescindir com o Vasco para poder se transferir ao Ludogorets. O Vasco não contava mais com o atacante e, com isso, o Inter Miami aceitou a devolução para emprestar o jogador novamente, mas dessa vez para o clube da Bulgária.



O Vasco vai… pic.twitter.com/cA1SPFeRXi