05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 2
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 2
15.30 Ски ориентиране: Зимна универсиада в Торино, спринтова щафета Евроспорт 2
16.50 „Ал Халеедж“ - „Ал Насър“ МАХ Спорт 1
17.30 „Галатасарай“ - „Динамо“ (Киев) МАХ Спорт 2
19.45 „Монако“ - „Астън Вила“ МАХ Спорт 3
19.45 „Аталанта“ - „Щурм“ МАХ Спорт 4
22.00 „Брюж“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 1
22.00 „Атлетико“ - „Байер“ МАХ Спорт 2
22.00 „Бенфика“ - „Барселона“ МАХ Спорт 3
22.00 „Ливърпул“ - „Лил“ МАХ Спорт 4
22.00 „Милуол“ - „Кардиф“ Диема спорт 2
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
Спортът по ТВ във вторник (21 януари)
21 Януари, 2025 06:15 206 0
Ето какво може да гледаме днес
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
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