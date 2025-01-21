Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ във вторник (21 януари)

Спортът по ТВ във вторник (21 януари)

21 Януари, 2025 06:15 206 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (21 януари) - 1
Снимка:
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 2
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 2
15.30 Ски ориентиране: Зимна универсиада в Торино, спринтова щафета Евроспорт 2
16.50 „Ал Халеедж“ - „Ал Насър“ МАХ Спорт 1
17.30 „Галатасарай“ - „Динамо“ (Киев) МАХ Спорт 2
19.45 „Монако“ - „Астън Вила“ МАХ Спорт 3
19.45 „Аталанта“ - „Щурм“ МАХ Спорт 4
22.00 „Брюж“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 1
22.00 „Атлетико“ - „Байер“ МАХ Спорт 2
22.00 „Бенфика“ - „Барселона“ МАХ Спорт 3
22.00 „Ливърпул“ - „Лил“ МАХ Спорт 4
22.00 „Милуол“ - „Кардиф“ Диема спорт 2
02.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Моторни спортове