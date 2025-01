Брутални сблъсъци в Белград преди Цървена звезда – ПСВ (ВИДЕО)

Феновете на сръбския Цървена звезда и ПСВ Айндховен си спретнаха масово с биване в центъра на Белград. Ултрасите на двата тима използваха пиротехника и всякакви подръчни материали, за да се обстрелват едни други.

Бързата намеса на местната полиция предотврати по-сериозни щети, въпреки че на някои от видео материалите, публикувани в социалните мрежи се виждат батални сцени.

Звезда приема ПСВ в мач от Шампионска лига на „Мала Маракана” тази вечер от 22:00 часа българско време.

21.01.2025🇷🇸 Delije attacked PSV before tomorrow match, click here for more videos: https://t.co/8cbCXoqUv6 pic.twitter.com/uufdvRaD3K