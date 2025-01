Люис Хамилтън подкара болид на Ферари - ВИДЕО

Най-успешният пилот в историята на Формула 1 - Люис Хамилтън, подкара болида на най-успешния отбор в историята на най-технологичния спорт на планетата – Ферари.

7-кратният световен шампион направи първите си тестови обиколки в болида на „черните кончета“, което се случи на пистата на Ферари „Фиорано“, информира dsport.bg.

Първите обиколки на британеца в болида на Скудерията бяха наблюдавани от множество ентусиазирани фенове на Ферари, които не се притесниха от мъгливото време в Маранело и се изсипаха около пистата, за да приветстват суперзвездата на моторните спортове.

Първият модел болид, който Хамилтън кара, бе F1-75 от 2022 година, като от Ферари все още не са представили болида за новия сезон, в който Хамилтън ще бъде съотборник с Шарл Льоклер.

Lewis Hamilton's first lap at the Fiorano circuit 🏎️🐎 pic.twitter.com/0VWfQySwU6