Нападател на Арсенал претърпя операция

Нападателят на Арсенал - Габриел Жезус, претърпя операция на коляното заради контузията, която получи наскоро. Бразилецът публикува снимка с патерици в социалните мрежи, на която демонстрира добро настроение след хирургическата интервенция.



"Винаги ще има отговори за всичко, които ще разберем едва по-късно. Вярвам и се доверявам на Бог", написа Жезус към кадъра.

27-годишният футболист ще пропусне остатъка от сезона, след като скъса предна кръстна връзка на коляното при загубата от Манчестър Юнайтед в мач от ФА Къп преди десетина дни.

Габриел Жезус вкара седем гола в 27 мача за Арсенал през настоящия сезон.

There will always be answers to everything, which we will only know later on.



I believe and trust in God. 🙏🏾❤️#gratidão#doperi pic.twitter.com/7sIZy9Fi0R