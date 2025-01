Манчестър Юнайтед можеше да се издъни в края, но все пак достигна до успеха срещу Глазгоу Рейнджърс

Манчестър Юнайтед победи Глазгоу Рейнджърс с 2:1 в двубой от груповата фаза на Лига Европа. Попаденията за домакините бяха дело на Бруно Фернандеш, а Джак Бътланд си отбеляза автогол, докато за шотландския тим точен бе Сириел Десерс.

"Червените дяволи" бяха една идея по-добрият отбор на терена и заслужено се поздравиха с успеха. Първоначално поведоха с автогол, но в 88-а минута Рейнджърс изравни чрез Десерс, но капитанът Бруно Фернандеш донесе трите точки в добавеното време.

С тази победа Манчестър Юнайтед е 4-и в груповата фаза на Лига Европа и има 15 точки, докато Рейнджърс остава на 13-а позиция с 11 пункта на сметката си.

В 9-а минута Рейнджърс отне топката в средата на терена и Раскин получи великолепен пас, като остана очи в очи със стража на Манчестър Юнайтед, но завършващият удар не бе добър и стражът спаси. Последва прехвърлящ изстрел като добавка, но той премина над напречната греда.

Веднага след това отново имаше невероятен пас в предни позиции, а Иълмаз завърши от въздуха с левия крак, но Байъндър отрази. В 24-а минута "червените дяволи" изпълниха чудесен пряк свободен удар, а Матайс де Лихт наскочи персоналния си пазач и нанесе перфектен удар с глава, който бе достатъчен, за да попадне топката в мрежата. Попадението бе обаче отменено поради нарушение на Лени Йоро при битката за позиция в наказателното поле.

В 36-а минута Манчестър Юнайтед имаше нов страхотен шанс да открие резултата, като бе пуснат хитър хас към Амад Диало в наказателното поле, но Джак Бътланд бързо скъси дистанцията и съумя да направи великолепно спасяване.

В 53-а минута Манчестър Юнайтед изпълни корнер, а Джак Бътланд излезе да боксира с една ръка, но намесата му бе ужасяваща и топката премина зад него, като това се превърна в куриозен автогол - 1:0 за Манчестър Юнайтед.

В 61-а минута "червените дяволи" направиха страхотно нападение, а Диало блесна с индивидуална техниха, като накрая подаде чудесно към Алехандро Гарначо, който овладя, а завършващият му удар бе избит от самата голлиния.

Малко след това Кристиан Ериксен изпълни великолепно центриране от пряк свободен удар, а Хари Магуайър се придвижи чудесно и съумя да изпревари противниковите защитници, стреляйки с глава, но кълбото мина малко встрани от левия страничен стълб.

Петнайсетина минути преди края на редовното време Рейнджърс центрира топката от десния фланг, а на границата на наказателното поле бе Жефте, който овладя и стреля от въздуха, но право в ръцете на Байъндър.

В 81-а минута домакините изпълниха отново по чудесен начин статично положение, като Угарет бе най-бърз и отправи удар с глава, който бе обаче право в Джак Бътланд, а стражът съумя да избие. Малко след това появилият се като резерва Сириел Десерс бе изведен зад защитата, но завършващият му изстрел се отклони от левия страничен стълб.

В 88-а минута дълга топка бе изпратена напред, а Хари Магуайър бе крайно неубедителен, като топката го прехвърли, а Десерс овладя по феноменален начин и след това я прати точно в ъгъла, за да изравни резултата - 1:1.

Във втората минуна на добавеното време Лисандро Мартинес достави великолепен пас в наказателното поле, а Бруно Фернандеш се измъкна по страхотен начин и с десния крак изпрати удар, който мина между краката на Бътланд и влетя във вратата му - 2:1 за Манчестър Юнайтед.

Стартови състави:

Манчестър Юнайтед: 1. Алтай Байъндър, 6. Лисандро Мартинес, 4. Матайс де Лихт, 15. Лени Йоро, 20. Диого Далот, 16. Амад Диало, 43. Тоби Колиър, 14. Кристиан Ериксен, 8. Бруно Фернандеш, 17. Алехандро Гарначо, 11. Джошуа Зиркзе

Рейнджърс: 1. Джак Бътланд, 22. Жефте, 3. Ръдван Йълмаз, 27. Леон Балогун, 4. Робин Пропер, 2. Джеймс Таверние, 8. Конър Барън, 43. Никола Раскин, 18. Вацлав Черни, 14. Недим Байрами, 29. Игман Хамза

Presenting your United XI to take on Rangers 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚔️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#MUFC || #UEL