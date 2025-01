Нюкасъл може да пътуват 12 часа с автобус за мача със Саутхамптън

На играчите на Нюкасъл може да им се наложи да пътуват 12 часа с автобус за утрешния двубой срещу Саутхамптън. В някои части на Великобритания има силни ветрове и бури. Те засягат североизточната част на Англия и много полети са отменени от летището в Нюкасъл.

По програма “свраките” трябва да отлетят за Саутхамптън днес, но мениджърът на тима Еди Хау сподели, че метеорологичните условия може да променят плановете и пътуването да е с автобус в деня на мача. “Ще видим как ще се развият нещата. Планът ни е да пътуваме днес, но ще търсим съвет от властите и летището относно това дали е безопасно да се лети”, сподели наставникът.

13-hour coach? Newcastle travel affected by storm



Newcastle United's travel plans for their Premier League clash against Southampton could be affected by Storm Eowyn, manager Eddie Howe admitted on Friday.https://t.co/JPhuaWAo9o